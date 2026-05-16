15日（金）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のチャンピオンシップ ファイナル GAME1が横浜アリーナで行われ、サントリーサンバーズ大阪と大阪ブルテオンが対戦した。結果は、セットカウント3-1でサントリーが大阪Ｂに勝利し、連覇に王手をかけた。 サントリーのミドルブロッカー小野寺太志は、この試合でブロックを量産。試合を通して6得点を挙げた。局面でのクイックや