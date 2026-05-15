収納の工夫で、朝の準備がラクになった事例を紹介します。夫と子ども2人の4人家族で、ミニマルな暮らしをしている整理収納アドバイザー・Nozomiさんのケースです。ここではNozomiさんが実践している、悩まず判断ができて忘れ物防止につながるアイデアについて語ります。​1：定位置を決めて「探しものの時間」をなくす朝のバタバタは、やることの多さよりも「どこになにがあるか分からない」ことが原因になりがちです。探す時