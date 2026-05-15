Homecomingsが6月10日に行われるオリックス・バファローズ対ヤクルトスワローズ戦の試合前セレモニーで、特別始球式を行うことが決定した。各地のラジオでオリックス・バファローズ好きを公言し、関西圏でのラジオ生出演にはオリックスグッズを身に着けて挑むほどの2人。また、Homecomingsは9月より東名阪ツアー＜many shapes, many echoes＞が決定している。現在オフィシャル最速先行予約を受付中。学割チケットの販売も実施する