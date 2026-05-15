トップ・ウクレレ・プレイヤーの名渡山遼が6月24日に発売するアルバム『Beyond the Rainbow』の収録内容が発表となった。名渡山遼は、これまで計5作のアルバムが“ハワイのグラミー賞”と称される『ナ・ホク・ハノハノ・アワード』にノミネートされる（うち2015年の『UKULELE SPLASH!』は受賞）など、名実ともに日本のトップ・ウクレレ・プレイヤー。エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自在に弾きこなし、ウ