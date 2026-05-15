BAND-MAIDのベーシスト、MISAのシグニチャーモデルベースの第2弾が発売されることが決定した。MISAは2024年に国産ギター・ベースブランドのBlack Smokerから、初のシグニチャーモデルである”TM BETA-JMB5 MISA”をリリース。“PR BETA-J5 MISA”と名付けられた今回のベースも同様にBlack Smokerとタッグを組んだモデルで、前作とは雰囲気を変えたオールブラックの1本となっている。詳細はディーラーおよび取扱店の情報を確認して