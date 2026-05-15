■ニューシングル「ENERGETIC」

2026年6月24日(水)リリース

予約 https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC_CD

Pre-add/Pre-save https://BAND-MAID.lnk.to/ENERGETIC

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

■初回生産限定盤

CD＋Blu-ray

品番： PCCA-06484

POS：4524135307743

価格：税込7,700円

仕様：デジパック仕様

■初回生産限定盤

CD＋DVD

品番：PCCA-06485

POS：4524135307750

価格：税込6,600円

仕様：スリーブケース仕様

■通常盤

CD

品番：PCCA-06486

POS：4524135307767

価格：税込1,650円

仕様：通常仕様

■収録内容

［CD］（全形態共通）

M-1：ENERGETIC

M-2：Days

M-3：CAGE

［Blu-ray/DVD］（初回生産限定盤のみに収録）

BAND-MAID ZEPP TOUR 2024 TOKYO ( 2024.11.26 )

・Forbidden tale

・endless Story

・Shambles

・Sense

・Protect You

・NO GOD

・Play

・Go easy

・DOMINATION

・Memorable

・Letters to you

・Brightest star

・Get to the top

・After Life

・Bestie

・The one

・Choose me

・Toi et moi

・HATE?

・Unleash!!!!!

・TAMAYA!

・Magie

■各形態初回生産分封入特典

各形態の初回生産分には、BAND-MAID ”ENERGETIC” リリース記念 応募抽選キャンペーンチラシを封入！

【A賞】メンバー直筆サイン入り『ENERGETIC』オリジナルアートボード・・・10名様

【B賞】メンバー直筆サイン入り『BAND-MAID』オリジナルアートボード・・・10名様

【C賞】ENERGETIC TOWEL・・・100名様

■ショップ別オリジナル特典

・Amazon.co.jp：オリジナル絵柄メガジャケ

・タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：ホログラムステッカー

・全国HMV/HMV&BOOKS online：JKTステッカー

・楽天ブックス：マルチケース

・セブンネットショッピング：クリアトート（3形態同時購入特典）／アクリルカラビナ型（単品特典）

・Neowing / CDJAPAN：A4クリアファイル

・その他法人：缶バッジ（ランダム全3種のうち1種）

BAND-MAID「ENERGETIC」を上記対象店舗でご予約購入いただくと、先着でショップ別オリジナル特典をプレゼントいたします。

※特典の絵柄は後日公開いたします。

※特典は先着の付与となりますので、なくなり次第終了となります。 予めご了承ください。

※一部店舗に取扱いのない店舗がございますので、ご予約・ご購入時にご確認ください。

※ECサイトでご予約の場合、特典付き商品をご希望の場合は必ず特典付きカートからご注文下さい。

一部ECサイトでは予約済み商品がキャンセル不可の場合がございますのでご注意ください。

■PONY CANYON × BAND-MAID “ENERGETIC” 発売記念グローバルキャンペーン

BAND-MAID「ENERGETIC」の発売を記念して、各地域のPONY CANYONショップにて「ENERGETIC」をご購入の方にショップ別オリジナル特典をプレゼント！

詳細はこちら：https://bandmaid.tokyo/contents/1072223