ABEMAは、2026年4月におけるオリジナル番組の月間視聴者数（MAU）が、前年比149％に伸長したと発表した。開局10周年を記念した特別番組『30時間限界突破フェス』や、新番組『恋愛病院』がSNSで話題を呼んだほか、恋愛リアリティーショーの続編シリーズも好調で、大幅な成長を牽引した。【映像】『恋愛病院』第一話伸長の大きな要因のひとつが、4月11日と12日の2日間にわたってノンストップで放送された『30時間限界突破フェス