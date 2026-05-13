Nakamura Hakが、新曲「善と悪」を本日リリースし、MVを公開した。本作は、テレ東系で現在放送中の宗教純愛サスペンスドラマ『るなしい』のオープニングテーマになっている。本ドラマは、カルト的な人気を誇る信者ビジネス漫画を実写化した美しくも残酷な作品だという。主人公を演じるのは、連続ドラマ初主演となる原菜乃華。るなの人生を大きく狂わすケンショーを窪塚愛流が、幼なじみのスバルを本島純政などの若手キャストが演じ