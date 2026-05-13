クレイジーウォウウォ!!が、1stアルバム『WOW』を7月22日にリリースすることを発表した。今作は、SNS総再生回数22億回越えの楽曲「トンツカタンタン」を含む、今まで彼らがリリースしてきたシングル6曲に加え、「心臓マッスル」「ヒャウィゴゥ」「席替えムード」の新曲3曲、既存曲を再録した「VIVA!! (Album Ver.)」、「少年じだーい (Album Ver.)」の11曲が収録されている。さらに、3月29日に東京・Shibuya Milkywayにて行われた