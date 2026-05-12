公認心理師で「いじめ撲滅委員会」代表などを務める栗本顕氏の初の著書「10代のうちに知っておきたい心の守り方」が、2026年4月22日にかんき出版から発売された。10代の悩みや不安をショートストーリー形式で紹介栗本氏は、「いじめ撲滅委員会」代表、「いじめ不登校自殺防止コンサルタント会」代表、メンタルヘルス総合サポート株式会社代表取締役代表を務める。カウンセリングや教育相談などのいじめ対策への支援活動を行ってい