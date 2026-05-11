SEKAI NO OWARIが、メジャーデビュー15周年イヤーを飾る2026年新曲第一弾「Stella」のシングルを7月8日（水）にリリースすることが決定した。本作は、メンバー自身の手によって設立された新マネージメント会社「株式会社S.U.N.S」と、ユニバーサルミュージック内に今年新たに立ち上がったレーベル・Capitol Recordsからリリースされる、新体制における記念すべき第一作。SEKAI NO OWARIの象徴的なサウンドを詰め込んだ、アニバーサ