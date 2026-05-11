国との人事交流に伴い退任した村上前副知事に代わり、上田紘嗣さんが4月、新たに副知事に就任しました。総務省から出向し、これまで県のDX化を進めてきた上田副知事、今後どのように進めていくのか話を聞きました。 2026年3月の県議会閉会日。（新副知事に就任した・上田紘嗣さん）「後藤田知事のもと、同僚職員と力を合わせ、また、県議会のみなさまのご指導ご鞭撻をいただきながら、重責を果たしてまいりたい」 上