県内外の作家によるハンドメイド雑貨やキッチンカーを集めたイベント「森のマルシェ」が、吉野川市で開かれています。森のマルシェは、県内のハンドメイド作家でつくる「雑貨曜日実行委員会」が、毎年春と秋に阿波市で開いています。5年前からは、地域のにぎわいづくりを目的に、規模を拡大する形で吉野川市でも開催しています。今回はおよそ100の店舗が出店し、県内外の作家が制作したハンドメイド雑貨や、キッチンカӦ