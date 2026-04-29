新たなソフビのカプセルトイシリーズ、CAS（Capsule Artist Sofvi・キャス）が発売される。CASは、ソフビ文化をもっと身近に楽しんでほしいという想いから生まれた、新しいカプセルトイシリーズ。ソフビシーンを牽引する作家に加え、ジャンルを越えて活躍する造形作家による新造形を、手のひらサイズの約6センチに凝縮し、アートソフビを「気軽に手に取れる存在」へと近づけた。作家それぞれの個性を大切にしながら、日常のなかで