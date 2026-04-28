「年収800万円」と聞くと、高収入という印象を持つ人も多いでしょう。しかし、実際に給与明細を見ると、所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料などが差し引かれ、手取り額は思ったほど残らないと感じることもあります。 所得税は、年収全体にかかるわけではありません。給与所得控除や基礎控除、社会保険料控除などを差し引いた後の「課税所得」に対して、段階的に税率がかかる仕組みです。本記事では、