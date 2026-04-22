フーガ級セダン！日産と中国東風汽車の合弁会社「東風日産」は2026年2月24日、現地で生産するフル電動4ドアセダン「N7」の価格を1万元（約23万円）引き下げた「N7ユースエディション」を発売しました。N7は、東風日産の新しい電動車向けアーキテクチャーを採用する新世代EV（電気自動車）第1弾として2025年にデビュー。中国の中流ファミリーをターゲットに開発されたミディアムセダンです。【画像】超カッコいい！ これが日産