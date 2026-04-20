ESSEonlineで2026年3月に公開された記事のなかから、ランキングTOP10入りした記事のひとつを紹介します。近年人気の「薪ストーブ」。家づくりで導入を検討する際、メンテナンスやコスト、置き場所はどうするかなど、気になっている人も少なくないのではないでしょうか。3年前に地元の工務店で平屋の新築を建て、玄関に薪ストーブを設置した日刊住まいライターが、住んでみて気づいた薪ストーブのメリットとデメリットについてレポ