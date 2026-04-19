現職と新人の一騎打ちとなった高畠町長選挙は19日に投開票が行われ、現職の高梨忠博さん（77）が新人で前の町議会議員の山木義昭さん（68）を破り、再選を果たしました。町内17か所の投票所で午前7時から行われた投票は午後7時に締め切られ、即日、開票されました。町の選挙管理委員会によりますと、投票率は59.87パーセントで、前回を5ポイント以上下回りました。高畠町の有権者数は1万7669人です。