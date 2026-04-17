JR大分駅前の地下道で、展示用のショーケースが割られているのが見つかりました。大分市は何者かが割った可能性があるとして、17日、警察に被害届を提出しました。 【写真を見る】大分市中心部の地下道でショーケース破損何者かの仕業か市は被害届提出 （伊勢崇志記者）「各市町村の名産品が展示されているこちらの地下道ですが一部のガラスが割られているのが発見されました」 大分市によりますと
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