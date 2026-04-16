手作りおにぎりが100円。大分市の高校で放課後の部活生にお腹を満たしてもらおうと、かつて教壇に立っていた女性が丹精込めてつくるおにぎりが16日初めて販売されました。 【写真を見る】“放課後おにぎり”元教師が手作り「鶏めし」大分西高校で販売腹ペコ部活生に大人気 （大倉三奈記者）「こちらで販売されているおにぎりの価格は100円。高校生の懐に優しい値段設定です」 大分市の大分西高校で16日から始まった、手作りお