中国地質調査局はこのほど、過去20年間にわたる中国東部海域における海洋地質調査により作成した詳細な「海底元素マップ」である「中国東部海域堆積物地球化学図集」を発表しました。この成果は、海岸帯および海域の空間計画、生態環境保護、資源探査などの作業にとっての精密なデータの裏付けを提供するものです。中国の東部海域は渤海、黄海、東海などを含み、ユーラシア大陸と太平洋が接続する重要な海域です。海底に堆積した土