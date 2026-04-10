大分の郷土料理について地元の子どもたちに知ってもらおうと、食育をテーマにした絵本が4月に出版されました。食育活動をライフワークとする元短大教授の思いに迫りました。 【写真を見る】絵本のテーマは「地獄蒸し」「やせうま」大分の郷土料理広めたい元教授の思い （大倉三奈記者）「こちらが今月発売された絵本です。温かみのあるイラストで地獄蒸しについてわかりやすく紹介されています」 絵本を出