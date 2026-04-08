（豊成アナウンサー）「森本さん、麻辣湯（マーラータン）って聞いたことありますか？」（森本アナウンサー）「最近すごく人気なんですよね、マーとラーって何ですか？四川料理ですよね」（豊成アナウンサー）「今、都市部を中心に急速にお店が増えている注目の新グルメなんですが、2月に徳島にも麻辣湯のお店ができたんです」「さっそく行ってきました」 （豊成アナウンサー