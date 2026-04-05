とにかく大きいフードや大容量の日用品などが楽しい会員制倉庫型スーパー「コストコ」。商品の入れ替わりも多いですが、「10年買い続けている商品も多いんですよ」と話してくれたのはコストコ歴10年超のESSEonlineライター・高梨リンカさんです。夫と中学2年生の長女と、一家でコストコ好きの高梨さんに、コストコで10年買い続ける名品を5つ紹介してもらいました。1：超定番「ディナーロール」は常にストックしたい万能パンコスト