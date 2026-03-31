いま、全国各地で出店を拡大している「バーガーキング」が、県内に初上陸しました。オープン前から、SNSなどで話題になっていましたよね。オープン初日の3月31日は、開店を待ちわびた大勢の人でにぎわっていました。 （豊成アナウンサー）「徳島初出店のバーガーキングが、まもなくグランドオープンを迎えるんですが、開店10分前にも関わらずこの行列！今か今かと待っています