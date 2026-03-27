サーティワンアイスクリームより、2026年4月1日（水）から期間限定で、手のひらサイズのミニカー「トミカ」との初コラボレーション商品が発売される。＞＞＞はたらく車がいっぱいのケーキや、付属のトラックをチェック！（写真6点）「トミカ」は、1970年に日本初の手のひらサイズの国産車ダイキャスト製ミニカーシリーズとして発売された。今では3世代にわたり愛されています。現在までに、国内外累計1万種以上の車種を発売、累計