エイコーより、『Seria』『Can★Do』をはじめとする100円ショップにて『ほっぺちゃん』のオリジナル商品が発売される。2010年に誕生した「ほっぺちゃん」は、スイーツのデコレーションから着想を得て生まれたサン宝石のオリジナルキャラクター。クリームのように、しぼり出した個性的なフォルムは、ひとつひとつが異なる表情を持ち、「自分だけのキャラ」として女子小中学生の間で爆発的な人気を博した。そして今、ほっぺちゃんは