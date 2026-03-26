今年からFODでF1中継を担当する中野氏（左）とサッシャ氏（右）。中央の浅木氏を含めた3人の話題の中心はホンダの動向。「日本GPで明るい光を見せてほしい」と口をそろえる2026年シーズンのF1世界選手権がついにスタートした！今年はマシンの大きなレギュレーション変更に加え、アウディやGM（ゼネラルモーターズ）が新規参戦し、レッドブルと提携するフォード、そしてホンダも5年振りにワークスとして参戦するなど見どころが多