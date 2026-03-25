コンビニのトイレを「何も買わずに使う」ことに、抵抗がない人も意外と多いのではないだろうか。しかし、投稿を寄せた東海地方の20代女性（サービス・販売・外食／年収300万円）は、こうした客に対して「ダメだと思う」とキッパリ否定する。「田舎のコンビニ店員です」という彼女は、マナーの悪い利用客に対する限界寸前の本音をぶちまけた。（文：篠原みつき）「私達も、気持ち悪くなりながら、掃除をします」「休日は、3割のお客