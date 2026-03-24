大の漫画好きとしても知られるTHE ALFEEのリーダー・高見沢俊彦さんが今イチオシの作品を紹介。ここでは、ギターと出合って始まる友情バンド物語、『THE BAND』について語ります。ギターと出合って始まる友情バンド物語『THE BAND』ハロルド作石／著講談社刊?〜?巻小学生の頃、初めて行ったライブに衝撃を受けた新木友平は、中学生になり、三日月形の変わったギターを手に入れる。音楽好きの友人・マタローと再会し、バンド