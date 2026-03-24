節約のために、食べ物を「安いときにまとめ買い」する人も多いはず。ですが、安さを優先するあまり、使いきれなかったり、賞味期限ぎれを繰り返したり…。結果的にムダにしてしまうことも。そこで、ライフオーガナイザー1級のkinopikoさん（40代）に「食材ストックの工夫」を聞きました。節約のつもりが「ムダ買い」に？ストックが増える理由食品の値上げが続くと、「安いときに買っておこう」とまとめ買いをすることが増えますよ