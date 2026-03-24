年を重ねてなお、地域を盛り上げようと活動している『アクティブシニア集落』に阿波市の市場集落が選ばれ、3月24日、県庁で認定式が行われました。『アクティブシニア集落』は、高齢者が積極的に活性化に取り組んでいる地域を県が認定するもので、これまで美波町の伊座利など9つの集落が選ばれています。24日の認定式では阿波市・市場集落の「やねこじき・de・町おこしの会」のメンバーが認定証を受け取りました。「やねこじ