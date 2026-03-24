首相官邸では、中東情勢に関する関係閣僚会議が開かれ、高市首相は、今週26日に石油の国家備蓄の放出を開始すると表明しました。高市首相「経済活動への影響を最小限に抑えるべく全力で対応してまいります」高市首相はホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中、国内へのエネルギーの安定供給をはかるため、石油の国家備蓄の放出を26日に開始すると表明しました。産油国との共同備蓄についても月内に放出が始まる予定だとしています。ま