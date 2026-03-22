子ども向けのしんかんせん柄マスク「おでかけGOGO！！しんかんせん子供用立体不織布マスク」が、2026年3月下旬より販売開始となる。新幹線が好きなこどもたちの心をつかむ、ワクワクが詰まった立体マスクが登場。パッケージは全6種類。N700S、Class923ドクターイエロー、E5はやぶさ、E7かがやき、E6こまち、N700Sかもめ、人気のしんかんせん車両が勢揃いしました。車両をリアルに再現したボックスデザインは、飾って楽しむのもよし