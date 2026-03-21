タレントの藤崎奈々子さん（48）が2026年3月15日、自身のインスタグラムを更新。美しいスタイルが際立つ、へそ出しショットを披露した。スタイル抜群、へそ出しショット藤崎さんは、ボーダーのカーディガンを羽織り、引き締まったウエストが際立つショットを投稿した。ちなみに、近況として、「体重減ってた！！笑笑（5.600gほどだけど）」「しかも最近会う人会う人に『痩せた？』と言われる」と明かしていた。インスタグラムに投