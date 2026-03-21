大阪府警本部大阪府河内長野市の駐車場で男性（78）の腹部を複数回蹴ったとして、大阪府警は21日までに、傷害容疑で和歌山県橋本市、小学校教諭大野敦郎容疑者（35）を現行犯逮捕した。府警によると、男性は左手や右膝に擦り傷を負ったが、命に別条はない。「1回しか蹴っていない」などと供述している。2人に面識はなく、それぞれの知人らと近くのカラオケ店に訪れていた。被害男性が帰宅する際、トラブルになったという。逮