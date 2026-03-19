Image: Amazon.co.jp この記事は2025年8月25日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。氷や飲み物の冷たさをキープしてくれるアイスジャグは、キャンプなどのアウトドアシーンで大活躍するアイテム。しかし、機能性や容量などがさまざまで種類も多いので、どれを選んだらいいか迷ってしまう方も多いの