“ホリエモン”で知られる実業家の堀江貴文氏（53）が18日までに、自身のXを更新。中東危機を巡って「マジでこれはやばいです」とコメントした。【画像】「マジでこれはやばいです」危機的な思いをつづった“ホリエモン”の投稿堀江氏は、中東危機を巡って「誰もヘリウム危機について話していないし、正直それってヤバいよ」とつづった石原順氏の投稿を引用。「マジでこれはやばいです」「うちも数ヶ月分の備蓄しかないです」