イラン攻撃により原油価格が高騰している。すでにガソリン価格が大きく上がっているが、ホルムズ海峡封鎖が長引くほど生活の様々な場所に影響が出てくる。不動産もそのひとつだ。すでに東京のマンション価格は高騰しているが、これに拍車をかける可能性があるという。 【画像】化学製品の“原料”として超重要な「ナフサ」とは？ 「ナフサ不足が本格化すれば、家を建てられなくなる」 米国のトランプ大統領によるイラン攻撃の影