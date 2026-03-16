食楽web 軽井沢のにぎわいから少し離れて、ゆったりした時間を過ごしたい。そんな時に訪れたいのが、御代田町にある人気スポット『pace around（ペースアラウンド）』です。 『pace around』外観 もともとは印刷工場だった建物をリノベーションした店内は、天井が高く、開放感あふれる空間。大きな窓からやわらかな光が差し込み、思わず「気持ちいい」とつぶやきたくなるような居心地のよさがあります。 店内に