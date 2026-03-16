米国とイスラエルによる攻撃を受け、イラン革命防衛隊は「ホルムズ海峡を封鎖した」と宣言。機雷が設置されたわけではないが、通航船舶への攻撃は実際に行なわれているあらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得意のデータ収集・分