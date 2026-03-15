KADOKAWAより『ちいかわ シールメーカーBOOK』が2026年3月13日（金）に発売された。＞＞＞シールメーカーやシールイラストをチェック！（写真5点）『ちいかわ』は、イラストレーター・ナガノが描くX発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、