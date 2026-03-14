3月13日放送の『ラヴィット！』（TBS系）の構成をめぐり、SNSがザワついている。「全体的に妙な雰囲気が漂っていたんです」（芸能記者）一体、現場で何が起きていたのか。「この日は、アニメ映画『パリに咲くエトワール』で声優を務める當真あみさん、嵐莉菜さん、尾上松也さんがゲストとして登場し、オープニングで紹介されました。ところが、その後、本来ならあるはずの芸人の紹介や、麒麟・川島明さんによる“ゆるいいじ