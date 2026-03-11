3月11日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、朝日新聞の「福島、なお残る帰還困難区域岩手・宮城、国の支援区切り東日本大震災１５年」という記事と、東京新聞の「4万人超帰れぬ故郷 福島 原発事故の影響」を取り上げ、大竹まことがコメントした。 全国で死者（災害関連死含む）・行方不明者が２万２２３０人に達した東日本大震災から、１１日で１５年になった。津波で深刻な被害を受けた岩手、宮城両県