もうすぐホワイトデー。クッキーや焼き菓子など、何を贈ろうか迷っている方も多いのではないでしょうか。編集部が注目しているのは、フランスの伝統菓子「フラン」。カスタードクリームと生地だけで作る、素朴でやさしい甘さが特長。日本やフランスでも人気が高まる話題のスイーツの魅力をたっぷり紹介します。「フラン（Flan）」って何？「フラン（Flan）」は、古代ローマ時代に誕生したフランスの伝統的な焼き菓子です。サクサク