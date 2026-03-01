清埜きりが3月2日（月）発売『週刊プレイボーイ11号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。深田恭子、足立梨花、佐野ひなこら、数々のヒロインを輩出し続けるホリプロと、週刊プレイボーイがタッグを組んだ新時代のオーディション企画「ニューヒロインPROJECT」。昨年6月に始動し、数々の審査を経てついにグランプリが決定!!!3月に高校を卒業して上京を控える、愛媛に住む17歳のシンデレラストーリー。いざ、グラビアのその先へ。＊＊