¿·»þÂå¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦À¶Ç¸¤¤ê¤¬Á¯Îõ¤¹¤®¤ëÉ½»æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
À¶Ç¸¤¤ê¤¬3·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤11¹æ¡Ù¤ÎÉ½»æ¡õ´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£
¿¼ÅÄ¶³»Ò¡¢ÂÎ©Íü²Ö¡¢º´Ìî¤Ò¤Ê¤³¤é¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÇÚ½Ð¤·Â³¤±¤ë¥Û¥ê¥×¥í¤È¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¿·»þÂå¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¡£
ºòÇ¯6·î¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬·èÄê!!!¡¡3·î¤Ë¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ¾åµþ¤ò¹µ¤¨¤ë¡¢°¦É²¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¤¤¤¶¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉð´ï¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡Û
¡½¡½¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¤ê¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡È¯É½¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë3·î°Ê¹ß¤Î¾åµþ·×²è¤òÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Ä¤Ä¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¾¯¤·¤À¤±¼åµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¡¢¥Û¥ê¥×¥í¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿º£¤Ï´°Á´¤ËÊ¢¤ò¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Áá¤¯³èÆ°¤Ç¤¤¿¤é¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¼õ¾Þ¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¤¤ê¡¡¤½¤ÎÆü¤Ï¹â¹»ºÇ¸å¤Î3¼ÔÌÌÃÌ¤ÎÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ºÊì¤Ë»öÌ³¶É¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÌ¤À®Ç¯¤ä¤·ÊÝ¸î¼Ô¤ËÏ¢Íí¤ò¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ä¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¥À¥á¤ä¤ó¤Ã¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤éº£ÅÙ¤Ï»ä¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤Õ¤ÈÊì¤ò¸«¤ë¤ÈÆ°²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤¦Íî¤Á¤ë¤È¤³»£¤é¤ó¤È¤Ã¤Æ¤ä¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÅÜ¤ê¤òÍÞ¤¨¤Æ±þÅú¤·¤¿¤é......¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç¤¹¡ª¤Ã¤Æ¡£
¤â¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ì½Ö¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤´¶¾ð¤¬¥É¥Ð¥Ã¤È¤¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤«¤éÊì¤¬»£±Æ¤·¤¿Æ°²è¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤é¡¢»ä¡¢Çß´³¤·¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ½¾ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤«¤ï¤¤¤¯µã¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤³¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¤·¤¿·Ð°Þ¤Ï¡©
¤¤ê¡¡Æ±¶¿¤ÎÀèÇÚ¤¬¥Û¥ê¥×¥í¤Ë½êÂ°¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤òÊì¤È¤·¤Ê¤¬¤é¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯Ä¯¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Êç½¸Ãæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¤¤Ä¤âÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÂÎ·Á¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¡¢µÕ¤ËÉð´ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤á¤¿¤é¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ½÷Í¥¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤»¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¹â¹»3Ç¯À¸¡£¿ÊÏ©¤ò·è¤á¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤Î·èÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤ê¡¡¼Â¤Ï»õ²Ê±ÒÀ¸»Î¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ì´¤¬¤º¤Ã¤È¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤Ï¤´¤Û¤¦¤Ó¤Î¤ª²Û»ÒÌÜÅö¤Æ¤Ç¾®³Ø£±Ç¯À¸¤«¤éÆþ¤Ã¤¿ÃÏ¸µ¤Î·àÃÄ¤Ç¡¢¹â¹»£²Ç¯À¸¤ÎÅß¤Þ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÀ¸¤¤ë³Ú¤·¤µ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢½÷Í¥¤µ¤ó¤ÎÌ´¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤ÇµÕ¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¡Û
¡½¡½½ñÎàÁª¹Í¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÔÆâ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î2¼¡¿³ºº¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È7¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤Î3¼¡¿³ºº¡ÊÆ±Ç¯10·î¡Ë¡¢»ïÌÌ¡õ¥Í¥Ã¥ÈÅêÉ¼¡ÊÆ±Ç¯11·î¡Ë¤ÈÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯Áª¹Í¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ê¡¡°¦É²¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¾åµþ¤·¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿È¹½¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Á´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íÅÅ¼Ö¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤Î¤Û¤¦¤¬¶ÛÄ¥¤·¤ÆÈ¾µã¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
8Ô¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¶Ú¥È¥ì¤ÇÂÎ¤òÀ°¤¨¤Æ¡¢½µ¥×¥ì¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤ÆSNS¤ò³«Àß¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¹¹¿·¤ò´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤¬¤È¤Æ¤âÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Í§Ã£¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿½é¥µ¥¤¥ó¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¤¤¤·Ð¸³¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢¶õ¤»þ´Ö¤â¡¢¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤â¡£¤¤ê¤µ¤ó¤Î¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¤»ÑÀª¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤ê¡¡¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤¬³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡¡º£²ó¤ÎÉ½»æ»£±Æ¤ÎµÜ¸ÅÅç¥í¥±¤Ê¤ó¤Æ¡¢µÕ¥Û¡¼¥à¥·¥Ã¥¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°¦É²¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¿¿Åß¤Ç¤âÈ¾ÂµÃ»¥Ñ¥ó¤Ç²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²÷Å¬¤Êµ¤¸õ¤Ç¡¢³¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÊ¿µ¤¤Ç¤·¤¿¡£
Í£°ì¤ÎÇº¤ß¤Ï¥Ó¡¼¥Á¤Îº½¤Ç¤¹¤Í¡£É½»æ¤Î¼Ì¿¿¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È´é¤Ë¤âº½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤¬¤ª¿å¤·¤«½Ð¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·¤À¤±¤Î¤ªÅò¤Ç¿µ½Å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÀö¤¤Î®¤¹¤Î¤¬°Õ³°¤ËÂçÊÑ¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¡©
¤¤ê¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁª¤Ð¤ì¤ëÂ¦¤È¤Ï°ã¤¦¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤É½¾ð¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÃæ¤Ï¤É¤³¤«ÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤â¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£º£²ó¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤ó¤À¤«¤éÆ²¡¹¤È¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤À¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê¸þ¤¹ç¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½É½»æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ªÈäÏªÌÜ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¡Ê2·î11Æü¡Ë¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿¼õ¤±Åú¤¨¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ê¡¡¤Þ¤µ¤«ÆÃµ»¤ÎÁêËÐ¤¬¤¢¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£µ¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤éÁêËÐ¥Ý¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦µÓ¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÁêËÐ¤¬ÆÃµ»¤À¤È¸À¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¾åµþ¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¤É¤³¤«¤ÇÁêËÐ¤Î·Î¸Å¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤¤Æ»¾ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡½¡½ÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â³¤¤ÏÉÕÏ¿¤ÎDVD¤Ë¾ù¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤ò½µ¥×¥ì¤â´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤¤ê¡¡ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Î¸å²¡¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£½Õ¤«¤é¾åµþ¤·¤Æ°ìÊâ°ìÊâ¡¢À¤³¦¥¤¥Á¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¼¥í¤«¤éÄ©Àï¤ò»Ï¤á¤Þ¤¹¡£ÀäÂÐ¤Ë¸å²ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿Ê¡ÅÄ½ÕÈþ
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿ÇëÂ¼Àé¼Ó»Ò
¢£À¶Ç¸¤¤ê¡ÊKiri SEINO¡Ë
2008Ç¯3·î19ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡°¦É²¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹168Ñ¡¡B97 W65 H92
ÆÃµ»¡áÁêËÐ¡¢¥Õ¥é¥Õ¡¼¥×
¡»¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é½÷Í¥¤òÌ´¸«¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¤«¤±¤ÆÄü¤á¤è¤¦¤«......¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óPROJECT¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·è°Õ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿³ºº¤Ç¾ï¤Ë¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°X¡Ú@seino_kiri¡Û
Instagram¡Ú@seino_kiri¡Û
¡Ú¥Ç¥¸¥¿¥ë¸ÂÄê¡ÛÂçÁýÎÌ¡¦À¶Ç¸¤¤ê¡Ø±¿Ì¿¡£¡Ù
¡Ú²èÁü¡Û¥°¥é¥ó¥×¥ê¤¬ Á¯Îõ¤¹¤®¤ëÀ¶Ç¸¤¤ê
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿·§Ã« ´Ó