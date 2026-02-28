ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来（24）、木原龍一（33）。彼らのCM出演に関する記事が複数登場した。なかには「オファー殺到か！」というものもある。記事では2人の信頼感や互いへの気遣い、結成から7年を経ての金メダル獲得という劇的ストーリーから、タレント性、話題性は十分だと説明。ギャラは単独で1000万円、ペアで3000万円、いやいや浅田真央の3000〜5000万円を上回るのでは