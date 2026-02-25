1984年に滋賀県日野町で起きた強盗殺人事件で、無期懲役が確定し服役中に死亡した男性について、最高裁は24日付で再審＝裁判のやり直しを認める決定をしました。この事件は、1984年に滋賀県日野町で酒店経営の女性（69）が殺害され金庫が奪われたもので、酒店の常連客だった阪原弘さんが強盗殺人の疑いで逮捕、起訴されました。捜査段階で犯行を自白した阪原さんは、裁判では「自白を強要された」などとして無罪を訴えましたが、無