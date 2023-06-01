ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリー（１９日＝日本時間２０日）で、審判団が不正な採点を行うとロシアメディアが主張した。１７日のショートプログラムでは、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が首位、２位に坂本花織（シスメックス）、４位に千葉百音（木下グループ）と日本勢が躍進。３位には米国のアリサ・リュウがつけた。運命のフリーを前に、ロシアメディア「スポーツエクスプレス」は論評